Oasport.it - LIVE Stoccarda-Scandicci 0-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: Antropova e compagne vincono un match complesso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29vince unnon semplice, contro una squadra tutt’altro che debole, e rafforza la leadership del gruppo D con 2 vittorie e 6 punti!21-25 Ancoraaaaaaa! Muro di Bajema su Rivers!21-24 Muroneeee di Carol su Rivers!21-23 Rivers trova le mani del muro di Carol.20-23 Diagonale profonda di.20-22 Errore in attacco di Herbots.19-22 Parallela vincente di Rivers da posto due.18-22 Pipe vincente di Rivers.17-22 Scappa il palleggio di Bozic, Gomez non riesce ad attaccare in campo.17-21 Primo tempo di Carol, break pesantissimo di.17-20è costretto a chiamare time-out.17-18 Incomprensione in difesa di.16-18 Attacco in rete di Knollema.16-17 Pallonetto millimetrico di Palleres.15-17 Battuta in rete di Rivers.