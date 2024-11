Laprimapagina.it - “Le strade a Merida” è il nuovo EP di Lemó

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 15 novembre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “Le”, ilep didal quale è estratto il singolo in radio “Ciò che conta è il portamento”. “Ciò che conta è il portamento” è una canzone ambientata in Messico e descrive uno stato d’animo pacificato, che prende finalmente il posto di una recondita inquietudine da “sliding doors”. E anche se non è più il tempo delle travolgenti passioni giovanili, non è mai troppo tardi per une più placido amore.Commenta l’artista a proposito del brano: “Gli anni che passano sono solo vestiti nuovi. ciò che conta è il portamento!”.Quello di “Ciò che conta è il portamento” è un lyric video con un’immagine ironica e surreale, incentrata su di un divano vintage in pelle al centro dell’altopiano messicano; per godersi una pacificazione sentimentale, un traguardo di serenità interiore; e dunque un meritato riposo.