Notizie.com - La 22enne Margaret Spada è morta per una rinoplastica da 3mila euro, la Procura ha aperto un’inchiesta: chi sono i tre indagati, le ipotesi

Leggi su Notizie.com

Una ragazza di 22 anni, Agata, è deceduta dopo essersi sentita male nel corso di un intervento dia Roma.Avrebbe scelto la clinica per effettuare un ritocco al naso navigando su TikTok. Una volta in struttura, subito dopo le procedure l’anestesia, si sarebbe sentita male. Ècosì laAgata, originaria della provincia di Siracusa.Laper unada, laha: chii tre, le(FACEBOOK FOTO/ANSA FOTO) – Notizie.comLadella Repubblica di Roma vuole vederci chiaro sull’accaduto. I pm hannoun fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte della ragazza. Al momento3 i nomi iscritti nel registro degli: il titolare del centro e i due figli, tutti medici chirurghi.