Innovate Together seconda edizione | contributi per 5 milioni di euro

Leggi su Ildenaro.it

C’è tempo fino al 6 dicembre per partecipare alladel bando “2024”. La call è frutto della collaborazione trapean Factories of the Future Research Association (EFFRA) ed EIT Manufacturing e cofinanziato dalla Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione (DG RTD).L’iniziativa è volta a promuovere la collaborazione tra imprenditori innovativi e leader industriali, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni pronte per il mercato che favoriscano l’innovazione, la sostenibilità e la competitività del settore manifatturieropeoIn particolare, la call si concentra su due temi principali: “First-Time-Right Manufacturing”, ossia la promozione di pratiche manifatturiere sostenibili che minimizzino sprechi e inquinamento, migliorando l’efficienza attraverso tecnologie e soluzioni, in particolare applicate ai processi di produzione critici: simulazione e gemelli digitali, analisi avanzate, monitoraggio e sensori in tempo reale, manutenzione predittiva, intelligenza artificiale, automazione; “End-of-Lifecycle Management”, che si focalizza sulla gestione sostenibile del fine vita dei prodotti, elemento fondamentale di questo obiettivo, in particolare sul riutilizzo, riciclo o smaltimento ecologico dei materiali, promuovendo progettazione circolare dei prodotti, riutilizzo del prodotto, smontaggio facile e riciclaggio, piattaforme per la circolarità.