Gaeta.it - Inaugurata la “Casa San Giuseppe”: un centro di accoglienza per donne in difficoltà a Venezia

Oggi, il patriarca Francesco Moraglia ha inaugurato la "San" presso l'ex ospizio delle Muneghette, nel cuore di. Questa nuova struttura rappresenta un passo significativo per rispondere alle sempre crescenti esigenze di assistenza sociale nella città lagunare, fornendo un rifugio e diverse forme di supporto ache si trovano in situazioni di vulnerabilità, come quelle provenienti da esperienze carcerarie. La realizzazione dellaSansi lega a una promessa fatta durante la visita del Papa ail 28 aprile, segnalando un impegno concreto della Chiesa locale nei confronti della comunità.Una risposta concreta all'emergenza abitativaNellaSan, il focus è sulleche necessitano di un aiuto immediato dopo aver vissuto situazioni difficili, specialmente quelle che escono dal carcere.