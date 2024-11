Il Coventry conferma Lampard in lizza per il ruolo vacante di capo allenatore

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-12 14:44:40 Ecco quanto riportato poco fa:Il proprietario delCity, Doug King, hato che Frankè tra i candidati presi in considerazione per la posizione didopo la partenza della scorsa settimana dell’Mark Robins.Intervenendo al Fans Forum presso laBuilding Society Arena, King ha sottolineato l’importanza dell’imminente appuntamento e ha condiviso che sono state ricevute numerose richieste.In un’intervista con Sky Sports, ha rivelato che l’ex stella del Chelsea e dell’Inghilterraè tra i candidati.Ha detto: “Abbiamo ricevuto un’enorme quantità di CV da persone di alta qualità, tra cui Frank.“Non abbiamo fatto nulla su questo processo. Chiaramente, siamo nella pausa per le Nazionali. Valuteremo tutto”King ha aggiunto che presto creeranno una rosa di potenziali candidati da sottoporre ad ulteriore considerazione.