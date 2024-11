Ilrestodelcarlino.it - Giuliodori, ritorno al passato: "A L’Aquila sarà difficile"

A distanza di più di quindici anni tornerà a. Questa volta nelle vesti di allenatore, dopo aver indossato la maglia della squadra abruzzese da giocatore. Nella stagione 2008-2009, nell’anno del terribile terremoto. Un pizzico di emozione non mancherà domenica a Marco, attuale allenatore del Castelfidardo, quando tornerà in quella città dove ha gioito, ma anche pianto. "Anche se ci ho giocato solo sei mesi per il fatto del terremoto ci siamo sentiti coinvolti anche noi giocatori. Dopo cinque giorni da quella notte terribile tornammo in città, sembrava sotto un bombardamento. Una tragedia grandissima". Quella notte dell’aprile 2009non era a, ma a casa, a Filottrano. Con i rossobluvinse in quella stagione il campionato di Eccellenza, "mancavano una o due giornate quando ci fu il terremoto e venne cristallizzata la classifica" ma anche la Coppa Italia.