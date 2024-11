Puntomagazine.it - Giornate di Orientamento del Villaggio dei Ragazzi: un’occasione per prepararsi al futuro

La Fondazionedeiorganizza delleche puntano all’scolastico a partire da sabato 14 fino a domenica 19 gennaio 2025Ledideldeirappresentano sempre un’importante occasione per gli studenti e le studentesse di Terza Media di avvicinarsi alla scelta della scuola superiore in modo consapevole e informato. Durante tali, infatti, è possibile esplorare l’offerta formativa, conoscere i servizi offerti dalle scuole e ricevere tutte le informazioni utili sulle modalità di iscrizione. Le date per l’della Fondazione sono quest’anno fissate per sabato 14 e domenica 15 dicembre, rispettivamente dalle ore 15:30 alle ore 18:30 e dalle 9:30 alle 13:00, e infine domenica 19 gennaio 2025, dalle 9:30 alle 13:00.