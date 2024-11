Thesocialpost.it - Emma Marrone si ferma dopo il tour e rinuncia a Sanremo: “Non ce la faccio proprio”

Leggi su Thesocialpost.it

In questi giornista festeggiando i 15 anni di carriera con tre date da tutto esaurito nei palazzetti italiani: da Milano al Forum, dove si è già esibita, passando per Roma il 14 novembre, concludendo poi a Bari il 17. Ma la cantante spaventa tutti i suoi numerosi fan con le parole pronunciate durante un’intervista concessa al Corriere della Sera.questo, infatti, ha deciso dirsi e dire anche alla possibile partecipazione a. Ora tutti si chiedono che cosa abbia.Leggi anche: Dolore per: morto il cane GaetanoLa confessione di“Mi fermo. Ho bisogno di dormire, di fare cene con gli amici, di respirare e di godermi quello che è accaduto dall’uscita del disco in poi”, confessaal Corriere. Una pausa dalla sua carriera artistica che non ha intenzione di interrompere neanche in caso di chiamata da parte di Carlo Conti per la partecipazione a: “Non ce la