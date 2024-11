Gaeta.it - Critiche al silenzio dell’Autorità portuale: il PD chiede chiarezza sui lavori della diga a Genova

Facebook WhatsAppTwitter La situazione attuale riguardo ainuovanello scalo diè fonte di preoccupazione per molti, in particolare per i rappresentanti del Partito Democratico ligure. Davide Natale, segretario regionale del partito, ha alzato la voce per denunciare il mancato dialogo da parte dei verticidi sistemadel Mar Ligure Occidentale. La mancanza di informazioni sul progresso deie sulla gestione dell’intero sistemasolleva interrogativi sulla trasparenza e l’efficaciacomunicazione istituzionale.Il ruolostampa nell’informazione democraticaSecondo Natale, il lavoro dei giornalisti riveste un’importanza cruciale nel garantire un’informazione chiara e democratica. La stampa non rappresenta solo un mezzo di comunicazione, ma un elemento essenziale del sistema democratico, capace di influenzare l’opinione pubblica e tenere sotto controllo le azioni delle istituzioni.