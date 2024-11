Lopinionista.it - “Better Man”, soundtrack ufficiale del film su Robbie Williams

In digitale dal 27 dicembre e già disponibile in pre-order anticipa l’uscita delprevista per il 1° gennaio 2025Il 27 dicembre uscirà in digitale “Man” di, ladelomonimo sulla vita dell’artista, al cinema dal 1° gennaio 2025.L’album, che uscirà successivamente anche in versione fisica, è già disponibile in pre-order al seguente link: https://man..com/ Tutti coloro che pre-ordineranno l’album dall’official store fino alle 18:00 di martedì 12 novembre avranno accesso anticipato al prossimo tour diin UK e Europa.La notizia dellafa seguito all’annuncio delbiografico “Man”, che vedrà l’artista ritratto come una scimmia CGI per tutto il.Basato sulla storia vera della vita die diretto da Michael Gracey (“The Greatest Showman”), ilè raccontato in modo unico dal punto di vista dell’artista, e riesce a catturare il suo noto umorismo e il suo spirito indomabile.