Bataclan 9 anni dalla strage a Parigi

versario delladel. “Il 13 novembre è inciso nelle nostre memorie in lettere di dolore. Il, le terrazze, lo Stade de France., Saint-Denis. La Francia. Segnati per sempre dal terrore. Le vittime, le famiglie, coloro che hanno dato tutto per preservare la vita, per sempre nei nostri cuori” ha scritto Emmanuel Macron sui social.Le 13-Novembre est gravé dans nos mémoires en lettres de douleur.Le, les terrasses, le Stade de France. Paris, Saint-Denis. La France. Marqués à jamais par l’effroi.Les victimes, les familles, ceux qui ont tout donné pour préserver la vie, à jamais dans nos cœurs..— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2024