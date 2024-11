Game-experience.it - AGON PRO AG276FK, presentato il nuovo monitor a 520 Hz con Fast IPS

Leggi su Game-experience.it

by AOC, uno dei marchi leader mondiali dida gaming e accessori, ha ampliato la sua gamma da gaming professionale con l’PRO, unFull HD da 27 pollici (68,6 cm) con pannelloIPS, caratterizzato da una frequenza di aggiornamento di 520 Hz.L’ultima aggiunta alla famiglia diPRO ad altissima frequenza di aggiornamento che si affianca ai modelli ad alte prestazioni per gli esport: AG246FK (540 Hz) e AG256FS (390 Hz), fornendo così ai gamer competitivi un altro potente strumento per vincere.L’si aggiunge alla famiglia diad altissima frequenza di aggiornamento di, costruita appositamente per gli esportsProgettato per l’eccellenza competitivaL’PROpresenta un pannelloIPS all’avanguardia, che offre una risoluzione Full HD (1920×1080).