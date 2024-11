Turismo, così il Manager di Destinazione e il progetto Culturitalia possono dare slancio al settore

Leggi su Ildenaro.it

Il futuro delpassa anche attraverso delle innovazioni che riguardano figure specializzate. Tra queste rientra quella del destination, che per il momento ancora non trova concreta applicazione in ambito legislativo. Sulla questione interviene il dottor Claudio Pisapia della Federcomtur. “La professione del destinationnon esiste: sfido chiunque a dimostrare il contrario. La legge 4/2013, che regolamenta le professioni attraverso la norma e le certificazioni Enit, fa la distinzione tra professioni ordinistiche e non: tra queste cita come unica inerenza o punto di contatto il coordinatore degli agenti di viaggio per ovviare al direttore tecnico e il projectind’avventura ed esperienziale e nulla più”. Eppure la figura deldiè prevista dalla legge sul Made in Italy, che all’articolo 31 ha recepito una proposta che arriva proprio dalla Federcomtur.