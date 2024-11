Secoloditalia.it - Trump ha scelto la squadra di governo. Il Tycoon prepara la lotta contro clandestini e ‘deep state’

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

Donaldha giàla “dei sogni” per il suo secondo ingresso alla Casa Bianca. Il nuovo team didovrà agireil deep state e i migranti irregolari ma anchetutti i dipendenti federali considerati un ostacolo all’agenda politica repubblicana. Per trovare tutte le nuove personalità politiche il neo-presidente è riuscito a impiegare meno di 7 giorni.Il primo obiettivo diè il dossier suiIl contrasto alle migrazioni irregolari è stato uno degli argomenti principali della campagna repubblicana ehaTom Homan come responsabile di questo dossier insieme all’ex speechwriter Stephen Miller, il primo fu a capo dell’Ice (agenzia federale per l’Immigrazione) in passato e adesso è responsabile dei confini statunitensi. Miller ha già fatto parte del precedentedi The Donald e adesso è pronto a tornare alla Casa Bianca implementando nuove proposte: il funzionario statunitense ha proposto di inviare la Guardia nazionale negli Stati repubblicani e democratici per assistere l’Ice nella programmazione degli allontanamenti dei migranti