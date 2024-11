Biccy.it - The Traitors, la versione di PrimeVideo de La Talpa: conduce Alessia Marcuzzi, iniziate le riprese

In questo sito vi ho più volte parlato di The, il reality “in stile La” realizzato dae prodotto da Fremantle (la stessa casa di produzione che realizza La, oltretutto). E oggi, in merito proprio a questo nuovo reality, Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato altre nuove chicche: lesono già avviate, la location sarà il Trentino Alto Adige e la conduzione è stata affidata ad.Al contrario de Ladove è stata messa a condurre una vergine da reality, Theha optato per una conduttrice navigata che ha già alle spalle otto edizioni del Grande Fratello e cinque de L’Isola dei Famosi. Sarà infatti lei a giostrarsi fra “traditori” e “fedeli” che vivranno all’interno di un castello.The, come funziona il reality“I partecipanti sono rinchiusi in un Castello in Scozia e tra di loro, i cosidetti Faithfuls/Fedeli, sono nascosti i/Traditori.