Ilrestodelcarlino.it - Studente morto all’università di Padova: è precipitato dall’ultimo piano

, 12 novembre 2024 – Tragediadi: unodopo esseredella facoltà di psicologia, in via Venezia. La morte sarebbe avvenuta sul colpo. Sul posto stanno operando gli agenti della Questura, che stanno tentando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La struttura ospita anche alcuni appartamenti per studenti: il ragazzo vi abitava. Notizia in aggiornamento