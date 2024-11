Ilrestodelcarlino.it - Sport e spettacolo scendono in campo insieme

L’incontro trae musica, due mondi apparentemente distanti ma ricchi di sfaccettature in comune: torna dal 19 al 22 novembre ’Festival’, organizzato da Fondazione Entroterre. La manifestazione di quest’anno vede importanti collaborazioni con realtàive e culturali del territorio, tra cui Bologna FC 1909 e Musica, e numerosi ospiti illustri. L’evento clou è ’La musica in’, nuovo format di talk e musica che andrà in scena il 19 alle 21 al PalaDozza: Gianni Morandi, Paolo Fresu, Andrea Mingardi, Gloria Campaner e i calciatori e le calciatrici del Bologna FC 1909 saranno i protagonisti della serata, il cui incasso sarà devoluto per il 40% a Fondazione Sant’Orsola e Fondazione Bimbo Tu. Gli eventi del festival, curato da Pierfrancesco Pacoda e sponsorizzato da Hera con il patrocinio del Comune, proseguono anche nei giorni successivi: il 20 alle 18,30 a Mug - Magazzini Generativi ci sarà la presentazione del podcast di RaiPlay Sound ’Prendo la sciarpa e vengo da te.