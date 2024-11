Notizie.com - SpaceX, un altro satellite Starlink precipita verso la terra: che pericoli corriamo?

Mentre Musk pensa alla politica italiana, i satellitidino. Un fenomeno spettacolare ma preoccupante.I satellitidistanno diventando sempre più una presenza costante nel nostro cielo notturno. Con l’obiettivo di fornire connessione internet satellitare ad alta velocità in tutto il mondo, il numero di questi piccoli oggetti spaziali in orbita attorno allaè in rapido aumento. Tuttavia, recentemente negli Stati Uniti, la caduta di uno di questi satelliti ha sollevato nuove preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’impatto ambientale dei rientri atmosferici.I satelliti di Musk cadono in: cosa succede a? – notizie.comDecine di testimoni hanno osservato quello che sembrava essere una meteora illuminare il cielo notturno sopra stati come Colorado, Kansas, Texas e Oklahoma.