Si suicida due anni dopo la moglie: "Lasciano 3 bimbe piccole"

La tragica vicenda di Alan Plummer e della sua famiglia ha commosso l’intera Australia. Alan, 49, è stato ritrovato morto sulla spiaggia di Freshwater, a Sydney, a oltre duedalla scomparsa dellaErin Jayne Plummer, una nota conduttrice televisiva australiana, che si era tolta la vita nel maggio del 2022. Erin Jyne Plummer aveva inoltre rappresentato l’Australia come nuotatrice sincronizzata in tre campionati mondiali e ha vinto 11 titoli nazionali.Questo duplice lutto ha lasciato tre figlie orfane, ora al centro di una raccolta fondi lanciata su GoFundMe per fornire loro sostegno. La campagna ha raccolto finora quasi 30.000 euro, segno della solidarietà e della partecipazione di chi ha voluto aiutare le tre ragazze in questo momento di immenso dolore.Alan aveva recentemente venduto la casa di famiglia, un possibile segnale di quanto il dolore per la perdita dellafosse ancora insuperabile.