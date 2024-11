Laprimapagina.it - Ritorna la quarta stagione di “Live Show”

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

Tutto pronto per il grande ritorno di “”, la trasmissione più amata dai siciliani, che giunge alla sua. Alla conduzione ritroveremo la coppia più amata della TV siciliana, Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, pronti a regalarci 42 nuove puntate di puro divertimento e allegria.Il programma andrà in onda in diretta dal Teatro E1 delle Ciminiere di Catania, ogni martedì e mercoledì dalle 21:15 alle 23:15, sul canale 14 di Video Regione. Saranno due ore di puro spettacolo, ricche di sorprese, emozioni e tanto divertimento!Questa nuovapromette numerose novità, con un parterre d’eccezione di ospiti che si alterneranno sul palco per offrire performance straordinarie e far divertire il pubblico. Comici, cantanti, personaggi nazionali e locali saranno i protagonisti di unoche si conferma ogni anno come un appuntamento imperdibile.