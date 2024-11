Ilgiorno.it - Rapina brutale al parco. Arrestato un egiziano. Caccia al complice

I carabinieri di Verano Brianza hanno fatto scattare le manette a un 28enne di nazionalità egiziana, accusato diaggravata e lesioni personali in un caso di violenzaavvenuto lo scorso mese di agosto al “della Pace”. Due mesi di indagini capillari che hanno portato a identificare il 28enne, residente a Verano Brianza, accusato diaggravata e di lesioni personali ai danni di un 31enne di nazionalità filippina. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, mentre il presunto, un 38enne tunisino senza fissa dimora, resta finora irreperibile. L’attività investigativa è partita da quanto accaduto lo scorso 23 agosto Verano Brianza, ai giardini pubblici denominati “della Pace”, dove i due stranieri – il 28ennee il 38enne tunisino – dopo aver avvicinato un 31enne di nazionalità filippina, seduto su una panchina, lo hanno picchiato con calci e pugni, adoperando anche una pietra come corpo contundente per colpirlo alla testa, procurandogli lesioni personali con una prognosi di 15 giorni.