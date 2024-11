Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Var? Siamo alle solite! Lukaku non è un problema, è un valore aggiunto per il Napoli

Carmignani, Giletti, Paparesta, Ulivieri, De Maggio, Taormina, Bava, Benedetti, Masiello, Lo Monaco, Marolda, Alvino e Schwoch hanno partecipato a– trasmissione sulle frequenze di Kiss Kiss– per parlare dele di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Pietro Carmignani,natore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it: “Mi aspettavo ilcosì in alto in classifica e che facesse un gran campionato, non dobbiamo dimenticare che ha l’ossatura della squadra che due anni fa ha vinto a mani basse il campionato. La squadra ha cambiato il centravanti. L’anno scorso ha avuto tanti problemi con il cambio di trenatori, mi aspettavo che Conte desse il suo contributo, è un tecnico che ti dà dei punti in più in classifica, Antonio è attento e bravo in tutti gli aspetti del gioco.