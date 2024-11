Gaeta.it - Primo corso di dry tooling a L’Aquila: scopri la nuova frontiera dell’alpinismo invernale

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un evento atteso da tempo si prepara a dare un nuovo slancio agli appassionati di alpinismo e attività outdoor a. L’Associazione Sportiva Dilettantistica RespirailGranSasso ha ufficializzato il suodi dry, che si svolgerà nel weekend del 7 e 8 dicembre. La location scelta per questa iniziativa è la falesia di Valle Fredda, un luogo che promette un’esperienza unica ai piedi del Gran Sasso d’Italia.Il dry: una disciplina in crescitaIl dryè una disciplina relativamente giovane, sviluppatasi inizialmente come modalità per affrontare le cascate di ghiaccio. Con il tempo, ha acquisito una dimensione autonoma, diventando uno sport a sé stante. I praticanti utilizzano ramponi e piccozze per scalare tratti misti di roccia e ghiaccio, trasformando l’alpinismo in un’attività accessibile anche nei periodi invernali.