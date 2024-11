Liberoquotidiano.it - "Potete considerarmi un cogl***, ma...": il sardina Santori deraglia da Parenzo, imbarazzo in studio | Video

È inevitabile che in una città come Bologna - storico fortino rosso e grande presidio antifascista -, CasaPound che richiede e ottiene l'autorizzazione per una manifestazione venga attaccato con violenza dagli antagonisti. Questo è in estrema sintesi il pensiero di Mattia, exe tra i grandi sponsor di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna. Grazie al richiamo delle 6mila sardine il buon maestro di frisbee fu in grado di sollevare il Partito democratico a guida Nicola Zingaretti da una sconfitta che avrebbe avuto il sapore di una debacle storica per il centrosinistra. Il futuro di Mattiasembrava già scritto. Lasarebbe diventata uno squalo - o quasi - della politica, ovviamente tra le fila del Pd. In effetti, il giovane è riuscito a diventare consigliere comunale di Bologna con delega al turismo, agli eventi sportivi e alle politiche giovanili.