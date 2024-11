Ilfattoquotidiano.it - “Perdono visibilmente peso, hanno il viso infossato e la pizza non basta più per alimentarsi”: paura e preoccupazione per gli astronauti bloccati nello spazio

C’è moltaalla NASA per gliSunita Williams e Barry Wilmore rimasti intrappolaticon la loro navicella spaziale e che sono in attesa da mesi di essere rispediti a terra. Le ultime foto che ritraggono i due a mangiare unamargherita,destato scalpore perché sia Sunita Williams che Barry Wilmore sono cambiati molto fisicamente rispetto alla partenza. In particolare Sunita appare particolamente affaticata e dimagrita in volto.Interpellato dal Daily Mail, il dottor Vinay Gupta, pneumologo e veterano di Seattle, ha dichiarato: “Quello che vedete in quella foto è qualcuno che penso stia sperimentando lo stress naturale di vivere ad altitudini molto elevate, anche in una cabina pressurizzata, per lunghi periodi. Le guance della Williams sembrano un po’ infossate, e di solito succede quando si ha una perdita ditotale.