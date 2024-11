Pavia i dipendenti sono malati | il sindaco li sostituisce per non far saltare l’apertura del Palasport

Leggi l'articolo completo su Open.online

dueaddetti ale alla custodia dele del campo di atletica siam. E per non fargli allenamenti delle squadre locale si è mosso personalmente ilMichele Lissia, che ha raggiunto in bicicletta il PalaRavizza e si è posizionato nel banco dei custodi. Sorpresa tra gli sportivi, spiega Ansa, con più di un commento positivo. La critica dei sindacati: «Questa è un’anomalia»Oggi Lissia,Pd eletto con larga coalizione di centrosinistra, è volato a Bruxelles per un appuntamento da primo cittadino. Tra i commenti positivi per la sua “soluzione” c’è anche qualcuno che lo ha criticato: come Maurizio Poggi, segretario provinciale della Uil Fpl, per esempio. «È sicuramente anomalo che ilsostituisca lavoratori, non è certo tra i suoi compiti istituzionali; è un’ anomalia che si somma ad un’altra precedente ovvero quella di porre in ‘reperibilità’ due funzionari amministrativi per tali supplenze – sottolinea Poggi -.