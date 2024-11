Lanotiziagiornale.it - Netanyahu valuta l’annessione della Cisgiordania. Israele piazza un’altra bomba a orologeria sul Medio Oriente

Sembra proprio che l’avvento di Donald Trump alla Casa Bianca abbia convinto l’amministrazione israeliana di Benjamina proseguire la guerra in, letteralmente senza prevedere alcun termine temporale, e ad alzare pericolosamente la posta in gioco. Dopo le aperture ai negoziati da parte di Hamas e Hezbollah, che sembravano presagire una ripresa delle trattative, a gelare ogni speranza di pace è stato il ministroDifesa israeliano, Israel Katz, che su X ha scritto che “non ci sarà alcun cessate il fuoco in Libano. Continueremo ad attaccare Hezbollah con la massima forza finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi di guerra”.non si ferma più e ora pensa alscatenando le proteste dell’UeSebbene dichiarazioni simili non siano nuove, erano meno frequenti sotto Joe Biden e sicuramente meno sprezzanti.