Notizie.com - Murales per Ahoo Daryaei davanti al consolato dell’Iran a Milano: ancora nessuna traccia della studentessa

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

La storia diha smosso anche il mondo degli artisti di strada con aleXsandro Palombo che ha voluto dimostrare la sua vicinanza con un, Freedom.L’opera d’arte è stata realizzata proprio di fronte aldie ritrae una giovane donna in intimo. Sullo slip capeggia la scritta Freedom che oltre a essere il titolo dell’opera è anche un grido d’aiuto.peral(X @aleXsandro Palombo) Notizie.comIlmostra una ragazza, ispirata in forme e colori ad, che passeggia in intimo con le braccia conserte come in forma di protesta. Sullo slip leggiamo il titolo dell’opera che è più un motto Freedom e cioè Libertà in italiano. Simbolicamente il bikini è decorato con la bandieraa dimostrare come la ragazza sia contraria ai regimi ma non al suo paese.