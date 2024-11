Oasport.it - Milano domina contro il Calcit Kamnik in Champions League di volley femminile: bene Egonu al rientro

Leggi su Oasport.it

Neanche il tempo di respirare. Prosegue l’intenso periodo in campo per la Veroche, messe in archivio il primo match in CEVe in Serie A1, è tornata nuovamente in scena quest’oggi a Ljubljana (Slovenia) per il secondo impegno in Europa, affrontando ilnella seconda giornata di andata della massima competizione continentale per club.Capitan Alessia Orro e compagne, facenti parte della Pool C, avevano come target quello di replicare il bel risultato del primo incon l’FC Porto in maniera tale da mettere fieno in cascina nel raggruppamento. Ilandava a caccia, invece, di un riscatto dopo aver perso nella prima uscitail VakifBank Istanbul, togliendosi la soddisfazione di strappare un set alla forte compagine turca.Una partita senza storia,ta dalle ragazze di coach Stefano Lavarini.