Quotidiano.net - ‘Message from Mom’ su Mediaset Infinity, la rinascita di una famiglia in lutto

Tra i contenuti disponibili gratuitamente sulla piattaformac’è la miniserie tedesca, commedia dai toni agrodolci. Con ironia e sensibilità, la serie esplora il tema della perdita e della ricostruzione personale e collettiva, evidenziando non solo il coraggio di andare avanti, ma anche i lati più complessi e imperfetti dellaMay. Il titolo, che si compone di 8 episodi, è già andato in onda in Germania nel 2022. La trama Dopo la scomparsa di Elli, il marito Tobias e i tre figli si ritrovano a navigare nel difficile cammino del. Tuttavia, Elli ha trovato un modo per rimanere presente nella loro vita: prima di morire, ha registrato numerosi videomessaggi pieni di consigli pratici e parole affettuose, aiutando i suoi cari a superare i momenti difficili con il suo inconfondibile senso dell'umorismo e la sua gioia di vivere.