Ilrestodelcarlino.it - "Mamme e lavoratrici, un reddito come aiuto"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Ci vuole una nuova visione di Regione, che rimetta al centro le persone e i loro problemi", ha dichiarato Mirko De Carli, durante un aperitivo elettorale promosso dal Popolo della Famiglia, di cui De Carli è consigliere nazionale (si candida per il collegio di Ravenna nella lista Lega-Popolo della Famiglia). "In queste settimane di campagna elettorale ho incontrato persone deluse, arrabbiate, senza fiducia ormai per l’intera classe politica. Un malumore che si è profuso dopo i fatti alluvionali del 2023 e quelli più recenti. La Regione che distribuisce l’aborto chimico sottraendo fondi alla sanità è l’ennesima prova della distanza dai problemi teali della gente". Carla Lodi, responsabile forlivese del movimento, ha ricordato il contributo decisivo del Popolo della Famiglia di Forlì nelle scorse amministrative.