Lapresse.it - M5S, giovedì i quesiti per la costituente: gli iscritti votano dal 21 a 24 novembre

“È convocata, mediante lo strumento della consultazione in rete, l’assemblea degliin prima convocazione dalle ore 10:00 del giorno 212024 alle ore 15:00 del giorno 242024 per deliberare sul seguente ordine del giorno”. Inizia così l’avviso, a firma del leader M5S Giuseppe Conte, pubblicato sul sito del partito per annunciare l’ultima fase dell’assembleache vivrà il suo momento conclusivo nei giorni 23 e 24– al Palazzo dei Congressi di Roma – con la diffusione dei risultati della consultazione.verranno resi noti i 14definitivi elaborati sui dodici temi scelti durante il processodegli ultimi mesi prossimi. Temi che vengono elencati nell’avviso sul sito: al primo punto ci sono proposte su una serie di argomenti che vanno dalla sanità alle politiche per la pace, dalla giustizia alle riforme per un maggior equilibrio territoriale del Paese.