Le bollicine superano i vini fermi nei consumi degli italiani fuori casa. Si beve soprattutto in occasione dell'aperitivo

Gli spumantineicasi. A dirlo è una ricerca presentata dall’Osservatorio Uiv e da Niq Italia nel corso del Simei (la fieraa tecnologia del vino in corso a Milano). Un sorpasso storico e impensabile fino a poco tempo fa, considerato che ie frizzanti hanno sempre costituito l’ossatura del vigneto Italia con circa i 4/5a produzione. Adesso, invece, il panel interrogato da Nielsen Italia ci dice che i consumatori di spumanti rappresentano il 63,4%, mentre quelli di vino fermo il 61%. In particolare è lo Charmat secco a guidare la crescita (68%; per la metà Prosecco), seguito da Metodo Classico (17%), Charmat dolce (9%) e Champagne (6%).di vino sempre più legati all’Il sorpassoè uno specchio dei tempi che si riflette anche nelle mutate occasioni di fruizione, con l’ad essere diventato il vero dominus del consumo di alcolici, a discapito dei pasti principali.