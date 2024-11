Lautaro senza benzina | Inzaghi spera in Scaloni

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Una sorpresa di queste prime 12 giornate di Serie A e prime quattro della nuova Champions League riguarda il bomber e capitano nerazzurro.Martinez non sta riuscendo ad incidere come nella scorsa stagione, quando ha trascinato l’Inter con 24 gol verso lo Scudetto della seconda stella. Una condizione che il Toro non sta riuscendo a ritrovare.nella nazionaleLo scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte capolista è terminato con un pareggio, che però sta molto stretto all’Inter. Gli uomini di Simonehanno prodotto tanto, non riuscendo però ad essere decisivi sotto porta – a cui si aggiunge il sorprendente rigore sbagliato da Hakan Calhanoglu (il primo dopo 19 penalty segnati consecutivamente).Non sono il solo punto guadagnato e il mancato sorpasso in classifica, ma a anche un attacco che non è sembrato essere lucido (merito anche di una grande partita della difesa partenopea).