Spazionapoli.it - La rivelazione su Mariani: “Ha riconosciuto che poteva non fischiare il rigore in Inter-Napoli”

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

L’arbitroavrebbeche il contatto leggero tra Anguissa e Dumfriesnon essere punito con un calcio di: il retroscena Non è stata una domenica facile per l’arbitro, protagonista suo malgrado di un episodio discusso durante il big match tra. E’ chiaro a tutti che in una sfida con una posta in palio così alta, nonostante si sia giocata a novembre, ogni decisione sarà discussa con più intensità ed eco mediatico rispetto ad altre partite. Basti vedere quanto successo durante Atalanta-Udinese dello stesso turno, con un errore ancora più grave, che ha sì fatto parlare, ma sicuramente meno di quanto visto a San Siro.Ad aumentare la risonanza dell’episodio è stato l’vento a fine partita di Antonio Conte ai microfoni di DAZN. L’allenatore del, nel mentre che l’ex arbitro Luca Marelli era intento a spiegare la dinamica del, si è sfogato con toni molto accesi.