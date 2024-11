Calciomercato.it - Juventus, ennesimo infortunio e lungo stop: torna direttamente nel 2025

Tegola per Thiago Motta e la: si preannunciano lunghi i tempi per il ritorno in campo dopo il nuovoLaarriva all’ultima sosta dell’anno con il sorriso dopo il vittorioso derby contro il Torino, che ha permesso ai bianconeri di accorciare il distacco dal Napoli capolista e dall’Inter nell’ammucchiata al vertice della classifica.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itWeah e Yildiz rilanciano i bianconeri di Thiago Motta, che alla ripresa dopo la sosta saranno attesi dal big match del Meazza contro il Milan. Sfida dove l’allenatore italo-brasiliano spera di riavere a disposizione Nico Gonzalez, ancora ai box dopo l’muscolare rimediato a inizio ottobre nella trasferta di Champions League con il Lipsia. I tempi di recupero dell’ex Fiorentina si solo allungati, con l’attaccante che ha dovuto saltare anche la convocazione con la nazionale argentina.