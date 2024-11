Ilrestodelcarlino.it - Intoppo sul bike park. Le radici rompono un tubo. Ma ora si può ripartire

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

I cantieri sono sempre un’incognita, in particolare quando si inizia a lavorare su strutture già esistenti: non fa eccezione il vetusto ippodromo Darsena che sta per essere trasformato in. "Ci aspetta una vera e propria cittadella dello sport – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Federica Del Conte – di cui andiamo orgogliosi, anche per l’importo finanziato grazie al Pnnr. Dalla pallavolo, col palasport Angelo Costa, al calcio, al pattinaggio o alle bici, ma anche il pump track che sta andando per la maggiore. In questi anni ci siamo dati da fare per cercare il più possibile di studiare progetti finanziabili: siamo riusciti così a poter eseguire lavori, anche con fondi del Comune, per oltre 100 milioni. Ilè un impianto multisport importante che potrà attirare gran parte della cittadinanza, dagli agonisti ai semplici appassionati".