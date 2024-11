Ilgiorno.it - Il rifugio dei senzatetto. Spazio 37 rinasce nel deposito dei bus

Sarà in un edificio nuovo, destinato ad accogliere le persone senza tetto ancora meglio di adesso. Sono iniziati da qualche giorno i lavori per il nuovo37 di via Borgazzi, da molto tempo uno dei luoghi comunali (insieme al dormitorio di via Raiberti) adibiti ad accogliere per la notte persone adulte, fragili, e senza dimora che vogliono prendersi cura della propria persona ed eventualmente iniziare un percorso di inclusione sociale con il sostegno di operatori dedicati. La costruzione della nuova struttura si inserisce in un progetto su più ampia scala che prevede l’abbattimento del vecchio edificio e la riqualificazione di una parte dell’area ex Tpm di via Borgazzi 37, in cui rimarrà inserito. Un rinnovamento che si è reso necessario soprattutto da quando l’attuale plesso ha subito gravi danni strutturali a causa dei nubifragi del luglio 2023, e che ora dall’amministrazione comunale viene salutato con soddisfazione, frutto di uno sforzo delle casse comunali non irrilevante.