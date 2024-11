Primacampania.it - Il pianoforte di Enrico Pieranunzi protagonista al Moro di Cava dei Tirreni

DEI– Ildivenerdì 15 novembre aldidei. Col celebre pianista suoneranno Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria (concerto alle ore 22, Info e prenotazioni al 3403939561).Pianista, compositore, arrangiatoreè tra i più noti e apprezzati protagonisti della scena jazzistica internazionale. Ha registrato più di ottanta incisioni spaziando dalsolo al quintetto e collaborando, in concerto o in studio con superstar del calibro di Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron. Si è esibito, sui palcoscenici dei principali jazz festival.É l’unico musicista italiano ad aver suonato e registrato più volte nello storico “Village Vanguard” di New York.