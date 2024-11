Gaeta.it - Il Maccabi Tel-Aviv gioca a Debrecen dopo gli incidenti in Olanda: rischio elevato per le partite future

Facebook WhatsAppTwitter La UEFA ha ufficializzato che la partita di Europa League tra il BE?IKTA? e ilTEL-, prevista per il 28 novembre 2024, si terrà allo STADIO NAGYERDEI di, in Ungheria. Questa decisione è stata presa poiché le autorità turche non hanno autorizzato lo svolgimento dell’incontro nel loro paese. A complicare ulteriormente la situazione, la match avrà luogo a porte chiuse, una misura adottata dalle autorità locali ungheresi. La crisi è emersa in seguito agli attacchi avvenuti contro i tifosi israeliani il 7 novembre ad AMSTERDAM, dove la situazione è degenerata in violenza.ad Amsterdam: la caccia ai tifosi israelianiL’episodio di Amsterdam ha scatenato una reazione significativa nei media israeliani, i quali hanno descritto gli eventi come una vera e propria “caccia all’ebreo”.