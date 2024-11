Lanazione.it - "Il Distretto sanitario resti autonomo". Raccolte 7mila firme con la petizione

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Settemilaper dire “no“ alla mancata autonomia deldi Orvieto. Mentre la campagna elettorale per le elezioni regionali è entrata nella sua ultima e cruciale settimana, da Orvieto arriva un segnale molto forte su quanto siano numerosi i cittadini interessati ed anche preoccupati per le sorti della sanità locale su cui dovrà intervenire la nuova amministrazione regionale. Anche a Orvieto come altrove, la discussione sullo stato di salute dei servizi sanitari ha rappresentato l’argomento principale, per non dire l’unico, intorno al quale hanno ruotato gli interventi degli aspiranti consiglieri regionali provenienti dall’area orvietana. A decidere di raccogliere lea favore del mantenimento delera stato, a fine agosto, il Comitato orvietano per la salute pubblica, presieduto da Emma Scanu, che ha promosso questache si è conclusa con un risultato significativo e politicamente eloquente.