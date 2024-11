Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Nati Stanchi, Martedi 12 Novembre 2024

12sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (canale 301) andrà in onda, la prima commedia che ha portato al successo Ficarra e Picone. La storia segue due giovani siciliani, disoccupati e svogliati, che partecipano a concorsi pubblici e colloqui di lavoro con l'obiettivo preciso di farsi scartare. Attraverso il loro umorismo irresistibile e situazioni paradossali, il film offre uno spaccato ironico e riflessivo su temi come il precariato e l'assurdità del sistema lavorativo. SkyDue HD (canale 302) alle 21:15 trasmette Penguin Bloom, con Naomi Watts e Andrew Lincoln. Basato su una storia vera, il film narra la vicenda di Sam Bloom, una donna paralizzata in seguito a un incidente, che trova una nuova ragione di vita accudendo una gazza ferita.