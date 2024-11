Ilfattoquotidiano.it - “Giornalisti di fatto senza giusto contratto”, i precari Rai protestano a Viale Mazzini: “Qui per difendere la nostra dignità”

Oltre 200Rai questa mattina hanno manifestato davanti la sede diper chiedere ilco.Si tratta diprofessionisti che regolarmente, da anni e molti da decenni, lavorano nei programmi televisivi dell’azienda, ma che sono contrattualizzati in modo diverso, come programmisti-registi o in altro modo, ma comunqueco.“Non è solo una questione di denaro, ma diper il lavoro che svolgiamo”, spiegano dalla manifestazione a cui hanno preso parte non solo gli stessi, molti dei quali sono ormai volti noti delle principali trasmissioni d’informazione Rai, ma anche le sigle sindacali aziendali, la Federazione Nazionale della Stampa e i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri.