Football Americano. I Duchi volano ai playoff. Cadono le Aquile U21

Fine settimana con un doppio impegno per le giovanili. Gli SGIFerrara dominano i Dolphins Ancona: vittoria 50-0 e accesso ai. Gli SGIFerrara proseguono il loro percorso impeccabile nel campionato Under 18, imponendosi con un netto 50-0 sui Dolphins Ancona. Dopo un inizio lento, ihanno preso il controllo della partita, dimostrando superiorità tecnica e tattica. Le prime tre segnature sono arrivate grazie alle corse di Franco, seguite da un intercetto trasformato in touchdown da Quarto. Il gioco aereo ha poi completato l’opera con Boscolo, Quarto e Zanella con ottime ricezioni su pass in end zone del QB Tommaselli per altre tre segnature. Con questa vittoria, iFerrara si assicurano matematicamente l’accesso ai, mantenendo un record perfetto di 4-0.