Figc | firmato nuovo protocollo con il Comitato Italiano Paralimpico

Il(CIP) e lahannooggi, nella sala Paolo Rossi di via Allegri a Roma, und’intesa che scadrà il 30 giugno 2026. L’obiettivo è quello di promuovere il calcio come strumento di inclusione, per abbattere ogni tipo di barriera e favorire la pratica sportiva delle persone disabili. Presenti all’evento, il presidente dellaGabriele Gravina, il presidente del CIP Luca Pancalli, il presidente della DCPS Franco Carraro, il segretario generale dellaMarco Brunelli e il responsabile nazionale della DCPS Giovanni Sacripante. CIP ehanno iniziato a discutere di und’intesa il 17 ottobre 2019, giorno in cui venne istituita la Divisione Calcioe Sperimentale. La Divisione vanta 4000 tesserati, 240 squadre e un calendario di circa 1200 partite in tutta Italia.