Forlitoday.it - Elezioni regionali, Tassinari (Fi): "Bonaccini ha tagliato la corda e adesso attacca, ma non mancherà ai cittadini"

Leggi l'articolo completo su Forlitoday.it

"Stefanoforse si sente in colpa nei confronti deidella sua Regione, dopo averli abbandonati anzitempo ‘mollando’ la Presidenza per andare a sistemarsi al Parlamento Europeo. Per questo si sente in dovere di difendere il candidato de Pascale, evidentemente non reputandolo in.