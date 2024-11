Lanazione.it - Economia del mare: la provincia spezzina si conferma leader in Italia

La Spezia, 12 novembre 2024 - L’delgenera alla Spezia un valore aggiunto di 1.145,3 milioni di euro,ndo la città al terzo posto ine mostrando un sensibile aumento rispetto agli 812 milioni dell’anno precedente. La Spezia è la primana per incidenza delle imprese dell’del, con una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Inoltre laè passata dal secondo al primo posto per incidenza dell’export del settore della cantieristica sul totalele. Sial terzo posto inper incidenza del Valore Aggiunto generato dalla Blue Economy e al quarto posto per incidenza degli occupati, con un incremento da 12.183 a 14.411 addetti. Infine si posiziona al quinto posto per valore assoluto delle esportazioni della cantieristica, con 641,5 milioni di euro.