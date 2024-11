Da cantante dei record alla depressione Riki riparte con la musica | Non volevo fare Sanremo Adesso? Sono più maturo e luminoso

Leggi l'articolo completo su Open.online

Nessuno nel 2017 aveva venduto più dischi di. Dopo aver partecipato al talent Amici, tre anni in cui il giovanesembrava essere uno degli astri nascenti dellaitaliana. Poi dal 2020 svanisce nel nulla. «Miincagliato», racconta in un’intervista del Corriere della Sera a Barbara Visentin. «Non me nereso conto subito, perché intorno le cose vanno velocissime e non esistono pause». E ora, 32enne, prova a rinascere con il nuovo album Casabase, per tentare di «creare un posto felice».Oltre l’orlo del baratroPer rinascere, però, c’è bisogno prima di toccare il fondo. «Per tre anni nonstato padrone del mio destino», cosìspiega di essersi sentito tenuto al guinzaglio dalle «logiche di mercato» e da un «sistema drogato che voleva sempre di più».