" CuriAmo la relazione", domani la presentazione a Salerno

Tempo di lettura: < 1 minutoalle ore 9.30, presso la sede della Fondazione Comunità Salernitana (via Romualdo II Guarna, 11) ci sarà ladel progetto “S.Av.E.L.ovela”, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Soggetto capofila è la Fondazione Comunità Salernitana con l’Arcidiocesi diCampagna Acerno e una rete di altri 17 partner che conta al suo interno gli istituti detentivi di(Casa Circondariale “A. Caputo” di Fuorni), Avellino (Casa Circondariale “A. Graziano” di Bellizzi), Eboli (Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze e/o Alcol dipendenze) e Lauro (Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri).Il progetto promuove processi di crescita e di integrazione sociale dei minori figli di persone detenute, garantendo la continuità o la ripresa del legame affettivo con il genitore ristretto, grazie anche alla costruzione di una comunità educante capace di generare effetti positivi sul target.